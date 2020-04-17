 

В Южной Корее более 140 выздоровевших человек повторно инфицировались коронавирусом

17.04.2020, 6:34, Новости дня

В Южной Корее 141 человек из тех, кто выздоровел от COVID-19, повторно инфицировался коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний страны (KCDC).

В настоящее время KCDC расследуют причины, которые привели к повторному инфицированию людей COVID-19.

Отмечается, что большинство экспертов считают маловероятным повторное инфицирование коронавирусом, спустя небольшой промежуток времени после выздоровления. В KCDC не исключают проблем с тестами, которые показали положительный результат у людей, повторно сдавших анализы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,08 млн, 528,3 тыс. человек выздоровели, 139,4 тыс. скончались.

В Южной Корее по состоянию на 16 апреля COVID-19 зафиксирован у 10 613 человек, 229 их них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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