 

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

17.04.2020, 6:30, Новости дня

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. Злоумышленники притворяются социальными работниками и предлагают банковским клиентам – особенно пожилым людям – помощь в оформлении пропуска. Их истинная цель – доступ к личным данным, предупреждает ТАСС.

Также в Сети стали появляться фишинговые сайты, созданные якобы для проверки наличия QR-кодов, а также для получения помощи или компенсаций от правительства РФ и мэрии Москвы.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ранее предупреждал, что мошенники также могут организовывать СМС-рассылки с требованием оплатить штраф, якобы начисленный за нарушение режима самоизоляции или карантина. Они делают рассылки от лица неких "государственных органов".

Злоумышленники также размещают в соцсетях ложную информацию о выплатах в связи с пандемией.



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