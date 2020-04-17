 

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве снизилось

17.04.2020, 6:30, Новости дня

В РФ выявлено 28 005 заболевших коронавирусом COVID-19. Выздоровели 2317 человек. Новых случаев за сутки — около 3,5 тысячи. Причем в Москве прирост снизился — диагноз ставили менее полутора тысяч раз. Но по другим регионам ситуация, скорее, ухудшается.

Так, из-за угрозы коронавируса в Санкт-Петербурге еще один роддом прекратил принимать пациенток. Ранее на прием были закрыты два родильных отделения, напоминает телеканал "Россия 24".

 

По словам главного врача больницы №52 города Москвы Марьяны Лысенко, среди заболевших — все больше молодых людей моложе 40 лет. За последний день более половины новых случаев в стране приходится именно на эту категорию. У многих болезнь протекает тяжело, даже если нет сопутствующих хронических заболеваний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Китайское антидопинговое агентство остановило работу из-за вируса

01.04 / Мужчина в Подмосковье скрыл заражение коронавирусом и посетил больницу

26.02 / Счетная палата: 90% госконтрактов в Чечне уходят местным поставщикам

13.02 / Жирна економія: як роботизовані аптеки поєднали “Смачні ціни” та швидкий сервіс

08.02 / Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

25.02 / Трамп призвал двух членов ВС устраниться от дел, имеющих отношение к нему

07.02 / В Грозном напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

07.02 / “В прессе пишут полный ужас”. Российская гимнастка опровергла информацию о попытке суицида

19.03 / Конкурс молодых музыкантов «Евровидение» в Загребе перенесли из-за коронавируса

03.02 / В случае выборов в Раду высокие шансы попасть в парламент имеют только четыре партии – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска