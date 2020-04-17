За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Москве снизилось

17.04.2020, 6:30, Новости дня

В РФ выявлено 28 005 заболевших коронавирусом COVID-19. Выздоровели 2317 человек. Новых случаев за сутки — около 3,5 тысячи. Причем в Москве прирост снизился — диагноз ставили менее полутора тысяч раз. Но по другим регионам ситуация, скорее, ухудшается.

Так, из-за угрозы коронавируса в Санкт-Петербурге еще один роддом прекратил принимать пациенток. Ранее на прием были закрыты два родильных отделения, напоминает телеканал "Россия 24".

По словам главного врача больницы №52 города Москвы Марьяны Лысенко, среди заболевших — все больше молодых людей моложе 40 лет. За последний день более половины новых случаев в стране приходится именно на эту категорию. У многих болезнь протекает тяжело, даже если нет сопутствующих хронических заболеваний.