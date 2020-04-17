Мнение: Путин в 2016 году собирался закрыть Россию на 4 месяца

17.04.2020, 6:30, Разное

Я из тех, кто смотрел все Прямые линии с президентом. И политику люблю. И работа у меня была такая. Записывать, конспектировать, толковать (это слово мне нравится больше, чем анализировать). Конкретно по той Прямой линии в 2016 году я написал несколько статей в крупные издания – и под своим именем, и под чужими (не потому, что я что-то скрывал и пытался выдать себя за другого человека, а потому что работа такая – одному журналисту в одном издании не могут платить сразу за половину газеты, а нескольким – запросто). Тем более, что речь Путина исключительно интересна для толкований (аналитики, если хотите). А у монеты всегда две стороны. А у “слова”, тем более сказанного лидером нации, их десятки.

И вот я цитирую дословно:

“Если вообще прекратить всё делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят – шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать”.

Таким образом, отталкиваясь от слов президента, в конце апреля объявят, что режим самоизоляции и остановки всех предприятий кроме системообразующих продлится еще на месяц. Как в Башкирии, где уже идет обкатка такого положения вещей – там до конца мая. В конце мая объявят, что он продлевается с на июнь, с некоторым снятием ограничений. Народ, подозреваю, уже порядком озвереет. Потом будет точно такой же июль. А с 1 августа можете выдохнуть свободно.

Я понимаю, что странно прозвучит, что президент в 2016 году знал, что возможно страну придется закрыть и остановить на 4 месяца. Не больше. Почему он это прогнозировал, опять же – теорий несколько. Можете включать занимательную конспирологию. Но, скорее всего, просто Путин и работающие с ним лучшие аналитики страны, не предполагая пандемию, предполагали большое бедствие, связанное с военным конфликтом, краткосрочным, думаю даже с использованием ядерного оружия малой мощности. Непонятно на какой территории, но, вполне возможно, что и на нашей. Но случилось то, что случилось.

4 месяца ровно. Потерпите, братья и сестры. В конце июля президент объявит, что страна возобновляет работу в том же режиме, что и раньше. Вот только РФ уже никогда не будет такой, как до этих 4 месяцев. Она будет другой. И мы, конечно же, впишемся в новую действительность. Как вписались в нее, когда начались 90-е, а потом плавно влились в 2000-е, совсем не похожие на 90-е. Да и в режим самоизоляции как-то вписались. Скорее всего, на 4 месяца. Это сугубо мой прогноз. И я, хоть мне и говорят иногда, что я где-то прячу хрустальный шар, частенько ошибаюсь. Я же не провидец. Просто анализирую данные.

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