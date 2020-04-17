Предвыборный штаб Трампа хочет запретить рекламный ролик с критикой реакции президента на коронавирус

17.04.2020, 6:10, Новости дня

Суперкомитет по политической активности, действующий в интересах Демократической партии, пообещал дать отпор предвыборному штабу Дональда Трампа, который пытается снять с эфира телевизионный рекламный ролик с критикой высказываний президента-республиканца.

Гай Сесил, глава Priorities USA Action – суперкомитета политической активности, занимающегося размещением предвыборной рекламы демократов, – подтвердил, что возглавляемый им комитет будет выступать ответчиком в иске, поданным предвыборным штабом Трампа в суд штата Висконсин. Штаб добивается того, чтобы местный филиал телеканала NBC снял с эфира один из рекламных роликов, размещенных Priorities USA Action, в котором критикуется реакция действующего президента на пандемию коронавируса.

Суперкомитет по политической активности – Super PAC – это организация, не связанная напрямую с предвыборным штабом кандидата, которой закон позволяет собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку или на атаки против его соперников.

«Предвыборная кампания Трампа пытается заставить телеканал подвергнуть цензуре рекламу с критикой президента, и мы этого не допустим. Мы поддерживаем факты, приводимые в рекламном ролике, и будем защищать его в суде, если понадобится», – заявил Сесил.

Штаб по переизбранию Трампа был подан против WJFW-TV, филиала NBC, вещающего на севере Висконсина – одного из решающих штатов, жители которого в 2016 году своими голосами обеспечили Дональду Трампу победу на президентских выборах. В рекламном ролике, который пытаются снять с эфира, собраны высказывания президента, пытавшегося в начале этого года преуменьшить угрозу коронавируса. Звуковой ряд сопровождается диаграммой, демонстрирующей рост числа заражений коронавирусом в США с начала года.

Ролик начинается с заявления Трампа, говорящего о том, что «коронавирус… это их новый обман». На самом деле президент никогда не говорил этой фразы – авторы ролика ее смонтировали из двух разных кусков выступления. Это дало штабу Трампа основания назвать ролик клеветническим, поскольку его авторы создают у зрителей впечатление, будто президент назвал вирус «обманом». На самом деле, утверждают авторы иска, Трамп называл «обманом» не коронавирус, а стратегию демократов, которые политизируют все, что имеет отношение к президенту.

Глава Priorities USA Action настаивает на том, что авторы ролика использовали слова, сказанные президентом. Остальные фрагменты ролика содержат полные цитаты Трампа, в которых глава государства преуменьшает или вовсе отрицает угрозу коронавируса.

В начале 2020 года Трамп действительно пытался преуменьшить масштабы вспышки COVID-19, обвиняя демократов и прессу в нагнетании истерии и указывая на небольшое число заражений и летальных исходов. В начале ролика используются слова, произнесенные Трампом 28 февраля на встрече со сторонниками в Южной Каролине.

«Теперь демократы политизируют коронавирус, вы знаете, да? Коронавирус, они его политизируют. Мы проделали замечательную работу. Они попытались осуществить аферу с импичментом. Основанным на безупречном разговоре… Они пытались сделать это снова и снова… Они проиграли. Все возвращается. И это их новый обман», – сказал тогда Трамп.

В конце марта штаб Трампа потребовал от телеканалов в пяти штатах снять ролик с эфира, пригрозив в противном случае обратиться в суд.