Мнение: НАШ ПАПА – ДУРАК

17.04.2020, 6:05, Разное

То, что произошло позавчера на подступах к московскому метро – все эти искусственно созданные толпы из тысяч человек по всему городу, у которых «проверяли пропуска» – это ведь было своего рода эпохальное событие, «срывание всех и всяческих масок» (извините за неуместный каламбур). Случившееся вызвало шок буквально у всех – не только у представителей прогрессивной общественности, либералов и оппозиции, но и у самого что ни на есть «болота», и даже у вполне провластно и пропутински настроенных граждан.

Причину шока уже 200 лет назад чеканно сформулировал министр Наполеона Талейран: «Государь, это хуже, чем преступление – это ошибка!» А если еще точнее, в преломлении на язык родных осин – оно, конечно, было настоящее преступление, но главное – то была какая-то невероятная, несусветная даже не ошибка, а глупость.

Что сделали власти Москвы? Они САМИ, своими руками, без какого-либо принуждения – разом погубили плоды собственных же усилий по наведению «строгой самоизоляции» в городе. Две недели старались, пыхтели, издавали циркуляры, обращались с воззваниями, взывали к сознательности – а потом за одно утро взяли всё да похерили, одним махом сделав эпидемиологическую ситуацию в Москве ХУЖЕ, чем она была на момент введения «путинских каникул» в конце марта.

И я уверен, что этот эпизод вот так просто не пройдет. Московская власть подорвала – именно в глазах наиболее лояльной части населения – свою важнейшую «скрепу», основу своей легитимности. Дело ведь в том, что российский обыватель – та еще сволочь: он совсем не идеалист, он во многом жлоб, у него проблемы с пониманием морали – именно поэтому, несмотря на все усилия по «разоблачениям», обыватель вполне готов мириться у власти и с тем, что она воровата, и с ее повышенной жестокостью, и с запретительским зудом, и с неравенством «более равных» чинуш перед законом – многое, очень многое готов прощать обыватель. Но от одной иллюзии даже самые верноподданные не готовы отказаться: они хотят верить, что власть БОЛЬШЕ знает и что она УМНЕЕ. Отсюда вся эта святая вера во всевозможные «хитрые планы Путина» и, как аналог, в то, что «органы разберутся».

Если выразить ту же мысль коротко: обыватель в массе крайне низкого мнения о моральных качествах власть предержащих – но при этом верит, что они ТАМ всегда будут прежде всего «крыть свою крышу», однако они «ребята ушлые» и потому «совсем уж глупостей не понаделают».

И вот – 15 апреля случился ОБЛОМ. С крайней степенью наглядностью всем было продемонстрировано, что нынешняя власть просто клинически глупа. Причем глупа до такой степени, что ее глупость становится смертельно опасной для ничего не подозревающих подданных.

У кого-то, кажется, у раннего Галковского была отличная зарисовка на эту тему: как некая измученная домохозяйка в какой-то момент моет посуду в своей тесной хрущевке – денег нет, сын-оболтус, штукатурка отваливается – и вдруг с беспощадной ясностью осознает, что муж у нее – ДУРАК. То есть не то что «имеет некоторые недостатки» – носки разбрасывает, в постели не очень, мало зарабатывает, по дому не помогает – а просто дурак. Клинический. И сделать с этим ничего нельзя. Вот сейчас пошел он и на все деньги семьи купил билеты «Столото» – и его даже нет смысла ругать, потому что он ВСЕГДА будет так делать. Почему? Потому что дурак. Вот и всё. “Наш папа – дурак”, говорит несчастная женщина своему сынишке, и глубину отчаяния в этой фразе невозможно измерить.

Вся российская общественность внезапно оказалась вчера в положении той измученной домохозяйки. Сделала ОТКРЫТИЕ. «Боже, да они ведь там все просто клинические идиоты!»

В принципе, в другое время на это можно было бы махнуть рукой. Но не сейчас – когда отовсюду пугают СМЕРТЕЛЬНОЙ угрозой. Можно ли доверять управление клиническим глупцам, если от их решений будет зависеть в прямом смысле жизнь и здоровье тебя и твоих близких? Есть опасение, что в России дело идет к массовым акциям гражданского неповиновения. «Русский мужик медленно запрягает…» Но инстинкт самосохранения у него еще остался.