 

В России 163 новых случая COVID-19

17.04.2020, 6:00, Разное

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки увеличилось на 163, оно достигло 658. Об этом сообщила вице-премьер Голикова, передает RT.

Количество новых инфицированных превышает показатель предыдущих суток (57 случаев) почти в три раза. Позавчера сообщалось о 71 новом заболевшем.

Голикова добавила, что под наблюдением в рамках самоизоляции в РФ находятся 112 тысяч человек.

Новые заболевшие зарегистрированы в 20 регионах, в двух из них – Псковской и Ростовской областях – диагнозы поставлены впервые. Полностью выздоровели 29 граждан.

Распредение новых случаев COVID-19 по регионам:

  • Москва – 120
  • Московская область – 6
  • Республика Крым – 6
  • Псковская область – 4
  • Краснодарский край – 4
  • Оренбургская область – 3
  • Республика Саха (Якутия)   – 3
  • Тульская область – 2
  • Республика Коми – 2
  • Кабардино-Балкарская Республика – 2
  • Пермский край – 2
  • Брянская область – 1
  • Архангельская область – 1
  • Калининградская область – 1
  • Ставропольский край – 1
  • Ростовская область – 1
  • Республика Башкортостан – 1
  • Нижегородская область – 1
  • Пензенская область – 1
  • Челябинская область – 1

Всего в РФ на сегодняшний день было зарегистрировано 658 случаев болезни в 55 регионах.



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