 

«Весьма эмоционально, но ничего необычного»

17.04.2020, 5:54, Разное

Песков — об угрозах Кадырова «Новой газете».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают «запрещенным или противозаконным» заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором он угрожал спецкору «Новой газеты» Елене Милашиной. «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите», — обращался Кадыров к федеральным властям в инстаграме.

«Действительно, [заявление Кадырова] весьма эмоционально, — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга. — Но с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии» (цитата по «Медузе»).

«В данном случае в этом нет ничего запрещенного или противозаконного. Это единственное, что я могу сказать. В остальном мне нечего добавить», — добавил представитель Кремля. Он не посчитал «нестандартной практикой» тот факт, что глава региона обращается к ним в телеграме и инстаграме и спрашивает, хочет ли Кремль, чтобы они совершили преступление. Отвечать ему публично Песков также не считает нужным.

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Споры вызвала статья Елены Милашиной от 12 апреля о ситуации с коронавирусом в Чечне. В ней рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. После критики Кадырова Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры потребовал от «Новой газеты» удалить материал в течение суток по закону о фейк-ньюс. Какие именно утверждения там были некорректными, ведомство уточнять не стало.

Источник: Новая газета



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