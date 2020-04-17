L’Express – кризис 2020 года из-за пандемии коронавируса окрестили «Великим карантином»

17.04.2020, 5:30, Новости дня

С лёгкой руки главного экономиста МВФ Гиты Гопинат мировые средства массовой информации стали называть экономический кризис 2020 года «Великим карантином», пишет L’Express. Такое выражение выбрали по аналогии с Великой депрессией 30-х годов прошлого века и Великой рецессией, которая обрушила мировые рынки в 2009 году.



Reuters

Во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат употребила выражение «Великий карантин», рассказывая о последних прогнозах для мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, пишет L’Express. С тех пор это название облетело полосы всех крупных газет мира, хотя и вызвало у некоторых СМИ вопросы.

Так, одна журналистка из The New York Times задала в Tiwtter вопрос, использовалось ли такое выражение до этого или Гита Гопинат и её помощники сами его придумали. Главный экономист МВФ ответила: «Я думаю, это сделали мы».

I guess we did! #GreatLockdown https://t.co/gCZVpTgpf5

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) April 14, 2020

Как отмечает французское издание, новый термин создан по аналогии с названиями предыдущих кризисов: Великой депрессии 30-х годов или Великой рецессии 2009 года, последовавшей за мировым финансовым кризисом. Агентство AFP предлагало различные варианты того, как лучше перевести английское выражение Great Lockdown с соблюдением правил французского языка: Великий паралич, Великий перерыв или Великий обвал. Однако в конце концов для дальнейшего использования выбрали «Великий карантин», который хорошо описывает время, когда миллиарды людей по всей планете сидят по домам.

Что касается текущей мировой рецессии, то она, подчёркивает L’Express, является прямым следствием карантинных мер, введённых для борьбы с новым коронавирусом.