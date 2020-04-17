“Где “зрада”? Где 7 ярдов?”. В Минюсте заявили, что нет оснований для взыскания с “ПриватБанка” денег в пользу Суркисов

17.04.2020, 5:20, Новости дня

Министерство юстиции Украины не видит оснований для взыскания с государственного “ПриватБанка” денег в пользу бизнесменов Игоря и Григория Суркисов. Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook 16 апреля.

“Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с “ПриватБанка” сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое развитие событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании [братьев Суркисов] подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению”, – заявили в ведомстве.

Таким образом в министерстве прокомментировали решение Киевского апелляционного суда от 15 апреля. Суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный “ПриватБанк” компенсировать офшорным компаниям Суркисов более $250 млн (7 млрд грн), которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров, сообщило агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-службу банка.

В министерстве отметили, что в феврале 2017 года Печерский райсуд Киева обязал банк беспрепятственно обслуживать депозитные договоры шести компаний, связанных с Суркисами. “Решение суда не предусматривает взыскания средств и носит обязывающий характер”, – подчеркнули в министерстве.

В апреля того же года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Затем на основании заявления “ПриватБанка”, поданного в 2019 году, государственный исполнитель обратился в суд за разъяснением определения об обеспечении иска. В дальнейшем оно было обжаловано в апелляционном суде и суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

“Однако ходатайство о предоставлении разъяснения судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить определения, вынесенные в 2017 году. Закон не позволяет “разъяснению” отменить действие судебного решения, вынесенного три года назад”, – объяснили в Минюсте.

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Глава министерства Денис Малюська написал в Facebook, что по его мнению, “зраду” в соцсети, “судя по глубине анализа, разгоняет группа детей”.

“Новость про “зраду” основывается на ложном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах”, – отметил он и повторил фактически заявление Минюста, что апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, который, в свою очередь, “фактически просто повторил” содержание еще одного определения Печерского суда, вынесенного в 2017 году. В нем говорилось, что “ПриватБанк” должен обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без каких-либо ограничений и в соответствии с депозитными договорами.

“Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где “зрада”? Где 7 ярдов?” – написал Малюська.

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“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают в судах включение их в процедуру bail-in.