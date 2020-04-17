Шайтанов может быть причастен к подготовке покушения на Авакова. Антон Геращенко ответил Гордону

17.04.2020, 5:20, Новости дня

В Министерство внутренних дел Украины поступала оперативная информация о возможной связи бывшего руководителя Центра “А” Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова с подготовкой покушения на главу МВД Арсена Авакова. Об этом 16 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Первым о том, что Шайтанов получил от своих кураторов в ФСБ задание устранить Авакова, 15 апреля заявил журналист, основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон. По сведениям его источников, планировавшееся убийство добровольца Адама Осмаева стало бы для генерал-майора “своеобразной разминкой, ему было поручено ликвидировать министра внутренних дел”. Источники журналиста полагают, что Шайтанов был завербован россиянами еще до Революции достоинства.

“Я слышал об этом заявлении [Гордона]. Сегодня утром я говорил с министром. Он подтвердил, что оперативные каналы Службы безопасности передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы не первое и даже не пятое покушение. В этот раз я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона”, – сказал Геращенко.

Он подтвердил версию Гордона о том, что разоблачение Шайтанова стало заслугой американских и европейских спецслужб.

“Наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Передали в Украину информацию о том, что генерал СБУ имеет странные связи, контакты с российскими разведчиками. После этого он был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду”, – сообщил замминистра.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.