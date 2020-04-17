Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песок – штаб ООС

17.04.2020, 5:20, Новости дня

Пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Песок. Об этом 16 апреля в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С начала суток незаконные вооруженные формирования РФ на востоке Украины один раз открывали огонь по позициям ВСУ. Противник использовал автоматические станковые гранатометы.

Украинские военнослужащие открыли по оккупантам ответный огонь.

Потерь в рядах ВСУ в результате обстрела боевиками нет.

“Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений”, – подчеркнули в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 квітня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 16. aprill 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.