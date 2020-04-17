14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

17.04.2020, 5:18, Новости дня

За сутки в Москве скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус COVID-19. Такие данные сообщил федеральный оперативный штаб.

Как уточняется, пациентам было от 29 до 88 лет. Практически у всех имелись сопутствующие заболевания, такие как гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пять человек страдали сахарным диабетом.

Три пациента проходили лечение в частных клиниках, еще один лечился в федеральном медицинском центре, сообщает РИА Новости.

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2 171 554 человека заразились коронавирусом, 144 858 скончались. В России инфицировано 28 005 человек, умерли 238 человек, выздоровели 2 317.

Власти рекомендуют россиянам соблюдать меры предосторожности (в частности – носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах).

Последняя информация о ситуации с коронавирусом в мире и в РФ представлена на сайте worldometer.