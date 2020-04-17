По идейным соображениям: в САР участились нападения групп боевиков друг на друга

17.04.2020, 5:18, Новости дня

В Сирии участились случаи нападения одних боевиков на других. По идейным соображениям. Как сообщают в Министерстве обороны, незаконные вооруженные формирования, подконтрольные США, атаковали группу боевиков, которые хотели сдаться войскам Сирии. Чем закончился конфликт?

Об обстоятельствах своего бегства эти боевики рассказывают немного: помнят, что потеряли три пикапа. Из зоны Эт-Танф они выехали ночью под выдуманным предлогом. На деле же захотели сдаться правительственным силам Сирии. Но уже на границе зоны безопасности группа боевиков попала под огонь "Коммандос революции" — так прозвали подконтрольные американцам радикальные бандформирования. Прорваться смогли 27 человек.

"Там, в Эт-Танфе, условия жизни трудные. Нам давали по 400 долларов, этого не хватало. Мы слышали от людей, которые живут на родине, что здесь условия хорошие. На родине лучше", — расскзаывает Халид Энар Аль-Тахир.

Большинство сдавшихся тренировались на американской базе, расположенной неподалеку от лагеря беженцев "Рукбан". Готовились к диверсиям на магистралях и нефтегазовых объектах, планировали теракты на территории, которую контролируют законные власти Сирии. В том, что инструкторами были американцы, боевики не сомневаются.

"Они носят американский флаг, военные звания и работают советниками. Проводят занятия, тренируют личный состав", — объясняет Аид Аль-Хадэр.

Теперь беглецы – в Пальмире, их охраняют сирийские правительственные силы. Халид – бедуин из провинции Сувейда. Говорит, что бежал из дома от войны, но в итоге его завербовали.

"В зоне Эт-Танф есть специальные люди. Бандгруппы. Наемники приглашают. Создают все условия, чтобы вывести людей из Сувейды в зону Эт-Танф. И меня пригласили туда", — говорит Халид Аль-Хадэр.

Как и все, кто вырвался из зоны Эт-Танф, Халид говорит, что боевых задач не выполнял, только тренировался и полгода стоял в охране на опорных пунктах. Среди тех, кто смог добраться до Пальмиры, оказались и гражданские из лагеря "Рукбан". Их положение с каждым днем становилось только хуже. Например, больницу закрыли почти месяц назад. Махр занимался скотоводством, содержал хозяйство. Но все же решил бежать вместе со всей семьей – это семь человек. Чтобы покинуть лагерь, гражданским приходится подкупать охрану.

"Там все платно, даже жилье. Оно дорогое. Нам денег не хватало. Не знаю, работает ли сейчас больница. Но помню — если нужны были лекарства, то их покупали", — вспоминает Махр Мефреж.

Убедившись в том, что под присмотром американских инструкторов у них нет будущего, беглецы из Эт-Танфа теперь строят планы, которые связаны только с Сирией. Кто-то мечтает вернуться к мирной жизни крестьянина, а кто-то видит себя в рядах правительственных войск Сирии.