Мнение: Больше страха

17.04.2020, 5:10, Разное

Пожалуй, прекрасный и вполне показательный пример информационного террора, развязанного российскими СМИ против нашего населения. Репортаж Вестей из Петербурга под названием "В Петербурге ситуация критическая: больницы работают на пределе возможностей"

"…В Санкт-Петербурге ситуация близка к критической: опять побит антирекорд – за последние сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. При том, что пик пандемии еще не пройден, коек в больницах уже катастрофически не хватает. Об этом в эфире "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК в Петербурге Дмитрий Пищухин. По его словам, общее число заболевших перевалило за тысячу…"

Вдумаемся. Тысяча заболевших на 5-миллионный город – это предел возможностей городских больниц. Тысяча человек – число жителей стандартной восьмиподъездной девятиэтажки. Одна девятиэтажка на мегаполис обрушивает предел возможностей всей медицинской системы. Либо нам банально лгут, нагнетая ужас, либо ситуация с медициной даже в Петербурге еще до эпидемии находилась в полном коллапсе. В любом случае это показатель административной несостоятельности управления городом. Кстати, версия вполне имеющая право на жизнь – в прошлом году в таком же коллапсе находилась коммунальная служба, так и не справившаяся со снегом до самой весны. "Лопата Беглова" – это прошлогодний мем, возникший не на пустом месте.

За такие показатели готовности к легкому насморку (а для мегаполиса 1000 заболевших – это именно легкий и практически незаметный насморк) руководство города и весь департамент здравоохранения должны уже давать показания, а заниматься проблемой должны другие люди. Причем именно заниматься, так как если ситуация критическая, то ее нужно решать соответствующим образом, создавая резервы для любого самого неблагоприятного прогноза.

Однако проще всего не выяснять причину возникшего коллапса, не называть фамилии людей, совершивших должностные преступления, а нагнетать панику. На панику заказ есть. На вопросы – нет. Нужен ужас, слепой и нерассуждающий. Зачем – вот что интереснее всего.