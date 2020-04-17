ФБР: иностранные хакеры заинтересовались исследованиями по лечению коронавируса
17.04.2020, 4:55, Новости дня
Высокопоставленная сотрудница Федерального бюро расследований заявила в четверг, что хакеры, действовавшие в интересах иностранных государств, взломали сети американских компаний, проводящих исследования COVID-19 – тяжелого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.
Тоня Угорец, зампомощника директора ФБР по борьбе с киберпреступностью рассказала об этом участникам интернет-дискуссии, организованной вашингтонским Институтом Аспена.
По словам Угорец, ФБР недавно получило информацию о кибератаках на сети ряда медицинских и исследовательских учреждений, занимающихся изучением коронавируса и вызываемого им заболевания. Хакеры, как стало известно ФБР, действовали в интересах неких иностранных правительств. Угорец не уточнила названия хакерских группировок и государств, в чьих интересах действовали киберпреступники.
«Мы определенно зафиксировали разведывательную деятельность и несколько вторжений в [сети] некоторых учреждений, особенно тех, что публично заявили о проведении исследований, связанных с COVID», – заявила представитель ФБР.
Угорец отметила, что учреждения, которые работают над разработкой перспективной терапии или потенциальной вакцины, безусловно заинтересованы в публичном освещении своей деятельности. Тем не менее, по ее словам, в этом случае такими учреждениями начинают интересоваться «другие государства, заинтересованные в сборе подробностей» проводимых исследований и, возможно, даже в «краже конфиденциальной информации, которой обладают эти учреждения».
Представитель ФБР добавила, что хакерские группировки, поддерживаемые иностранными правительствами, часто атакуют биофармацевтическую промышленность, и подобные атаки только усилились с начала нынешнего кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Угорец не привела названий атакованных компаний. В ФБР пока не ответили на вопросы Reuters в связи с заявлением Угорец.
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