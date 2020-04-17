Мнение: О неочевидных особенностях службы военных врачей.

17.04.2020, 4:42, Разное

Продолжая разбирать почту.

Один из читателей работающий врачом в военно-медицинской академии (ее методичку по коронавирусу не так давно выкладывал) жалуется, что у них там зарплата меньше, чем у гражданских врачей (странно, я думал наоборот, у гражданских меньше, чем у военных).

О неочевидных особенностях службы военных врачей.

В исполнении «майских указов Президента» всем медицинским работникам с 1 января 2018 года с переменным успехом начали поднимать заработную плату до среднего значения по региону для младшего и среднего медицинского персонала и двукратной средней заработной платы для врачей. В том числе, Военно-медицинская академия в первых рядах бросилась исполнять данное указание, так как для неё это было спасительным кругом от жесткого некомплекта младшего и среднего медицинского персонала, а местами и врачебного.

Вот только очевидно похвальные стремления и исполнительность обернулись непрерывным унижением для военных врачей. Дело в том, что когда повышали заработную плату медицинского персонала военные врачи остались офицерами. У многих в памяти еще сохранились новости о том, что офицером ранее существенно подняли заработную плату. Вот только все забывают, что это был 2011 год и, с тех пор, для военных денежное довольствие индексировалось лишь дважды на размер инфляции.

Причем, индексировались, конечно же, оклады, а не вся заработная плата. Так для автора данной заметки сентябрьская индексация денежного довольствия на 4.3% прошла совсем незаметно. Таким образом, получилось, что один единственный гражданский врач в штате отделения клиники может иметь заработную плату больше чем совокупная заработная плата нескольких военных врачей. Но унижение не в этом. В большинстве случаев заработная плата санитарок оказывается выше, чем денежное довольствие военного врача, а часто и начальника того отделения, на котором санитарка трудится. Если кто не верит, то может нагуглить любой калькулятор заработной платы военнослужащего, а также среднюю заработную плату по городу Санкт-Петербургу. Министерство обороны ценит труд военного врача меньше чем труд санитарки.

При этом основная нагрузка по традиции продолжает оставаться на плечах военных врачей. Для примера:

– гражданского врача не отправить в командировку на месяц на восточные рубежи Отечества встречать там новый год. Речь даже не идёт про другие более горячие направления командировок.

– гражданского врача невозможно заставить преподавать – этого нет в его трудовом договоре. А преподавание отнимает крайне много времени. Когда у тебя группа с 9 до 12:30, или вообще до 14:20, то времени на пациентов и консультации не так уж и много остается. Для того что бы привлечь военного врача к преподаванию достаточно лишь допустить его к преподаванию приказом начальника академии.

– у гражданского врача не более 2 суточных дежурств, которые дополнительно оплачиваются согласно трудовому договору. У военнослужащих в сезоны повальных отпусков бывает по 7-8 суток, которые конечно же не оплачиваются, а это ставка медицинской сестры, у которой зарплата тоже больше чем у военного врача.

– гражданский врач может взять себе полторы ставки, устроиться на работу по вечерам в другом учреждении, взять полставки преподавателя и преподавать, писать программы и все остальное за деньги. Военный врач не может сделать это по причине федерального закона «о статусе военнослужащего».

– для гражданского врача есть куча других механизмов повышения зарплаты, таких как премия ОМС, платные консультации (которые военные врачи иногда консультируют просто так, если нет на месте гражданских), КСГ, ВМП, федеральные квоты и прочее, прочее, прочее. Для военного врача все это не предусмотрено в принципе.

– на гражданского не повесить в принципе кучу безумных задач, которые сопровождают жизнь военной организации, таких как специальная подготовка подчиненного личного состава, руководство специализированными бригадами медицинской помощи (кстати, гражданским за участие в них платят, а военным нет). И я уже не говорю про физподготовку, стрельбы, командирскую подготовку, наряды только для военных и прочее-прочее-прочее. А также про то, что традиционно именно военные исходно рассматриваются как более работоспособные и исполнительные, за что и получают задачи в первую очередь.

Категорически не понятна позиция, когда если надо поработать, то зовут военного, а если заплатить, то гражданского. Категорически непонятна позиция, почему военные врачи должны лучше и быстрее гражданских бесплатно делать, то за что гражданские преподаватели и врачи получают деньги. Категорически не понятна позиция, когда у тебя куча начальников и каждый может озадачить, но не один из них не отвечает за то сколько ты получаешь. При этом зарплату гражданских возможно регулировать путем уменьшения размеров дорожной карты. Особенное удовольствие доставляют ситуации, когда гражданский говорит, что не будет чего-то делать, так как ему за это не платят… Военного врача поощрить возможно разве что похлопав по плечу, ну грамоту еще дать. О последнем благодарственном письме от пациента в адрес академии автор текста узнал только непосредственно от пациента.

Можно, кончено, сказать, что у военного врача есть военная ипотека, военная пенсия и…. и все! Всего остального уже нет, монетеизировано в далеком 2011 году. Уже давно все подсчитано: если военный врач уволится и встанет на точно такую же должность только гражданскую, то ,даже сам выплачивая военную ипотеку он все равно будет в плюсе. Да наверняка и по пенсии в перспективе тоже. Все эти безрадостны соображения уже приводят к тому, что многие военные выпускники увольняются либо сразу по окончанию академии, либо по окончанию ординатуры. В академии уже очевиден дефицит молодой крови и капитан-майор – это вымирающий вид, а также повальное увольнение военных врачей.

Последняя капля к написанию данного текста – это коронавирус. Все всё чаще могут в новостях увидеть заветное словосочетание «военная медицина». Казалось бы отличный повод вспомнить про военных врачей. И про них, конечно же, вспомнили повесив дополнительные задачи. Последние недели зачастую военные врачи трудятся в одиночку, так как они военные, а для них никто не вводил никаких рекомендации относительно ограничения труда. Гражданские же по максимуму распущены по домам отдельными распоряжениями. Клиники потихоньку готовятся к приему больных коронавирусом. При этом, уже озвучены механизмы повышения зарплат для гражданских, в соответствии с распоряжением Президента. Но военного врача они, конечно же, не касаются и он, конечно же, будет привлечен к лечению данных пациентов, потому что он не гражданский и его не спросили будет ли он добровольцем.

К чему этот текст? К сожалению автор уже твердо решил увольняться из рядов вооруженных сил, потому что ситуация когда ты имеешь право на выплату для малоимущих (читай нищих) семей очень утомительна. При этом ты совершенно точно знаешь как получать шестизначные заработные платы в своем гражданском варианте, а сейчас вынужден думать как накормить патриотизмом и одеть в него же своих детей. Текст написать для того, чтобы вынести на обсуждение проблему. Потому что за три года стало очевидно, что у руководства либо нет сил, либо желания ее решить каким-либо образом.

PS. Возможно, текущая ситуация с эпидемией, приведет к пересмотру вопроса финансирования медицины в целом, и военных медиков в частности, особенно в текущий сложный период.