Путин решил перенести парад Победы

17.04.2020, 4:40, Разное

Президент РФ Владимир Путин предложил отменить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

«До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку», – пояснил глава государства.

Президент заверил, что все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году «обязательно проведут». «Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и марш "Бессмертного полка"», — добавил Путин.

С просьбой перенести парад Победы из-за коронавируса к президенту накануне обращались ветеранские организации. Они предлагали провести его в «другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе парада Победы, однако представитель Минобороны Игорь Конашенков в разговоре с «Комсомольской правдой» отрицал это. Он говорил, что «все идет по плану», а со всеми участниками парада проводят профилактические меры.