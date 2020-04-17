 

Путин решил перенести парад Победы

17.04.2020, 4:40, Разное

Президент РФ Владимир Путин предложил отменить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

«До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку», – пояснил глава государства.

Президент заверил, что все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году «обязательно проведут». «Будет и наш главный парад в Москве на Красной площади, и марш "Бессмертного полка"», — добавил Путин.

С просьбой перенести парад Победы из-за коронавируса к президенту накануне обращались ветеранские организации.  Они предлагали провести его в «другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе парада Победы, однако представитель Минобороны Игорь Конашенков в разговоре с «Комсомольской правдой» отрицал это. Он говорил, что «все идет по плану», а со всеми участниками парада проводят профилактические меры.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Huawei P40 станет первым смартфоном с тройной фронтальной камерой

09.03 / Вячеслав Мясников связал крах карьеры Юлии Михалковой в «Уральских пельменях» с частыми переездами

15.03 / Мнение: Встреча с народным героем

27.02 / Forbes подсчитал доход Марии Шараповой за прошлые 10 лет

12.03 / Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao

14.02 / Скандалы: «Ведомости» возглавит специалист по связям с общественностью?

09.04 / Huawei анонсировала свою кредитную карту вслед за Apple

31.03 / Зеленский и Порошенко сняли маски

04.02 / ФСБ лишила создателей «Футляра от виолончели» доступа к их телеграм-каналу

24.03 / Мнение: Докажем, что в Китае – дураки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска