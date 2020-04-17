Названы отличия коронакризиса от Великой депрессии

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17.04.2020, 4:16, Новости дня

Последствия пандемии коронавируса в мире неминуемо будут сравнивать с Великой депрессией, однако сегодня экономисты имеют больше опыта и способны более адекватно реагировать на кризисные явления, сообщил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Аналогии с Великой депрессией неминуемы, потому что кризисы, происходившие в 30-е годы во многих развитых странах, были одновременными и глубокими», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом, считает Куликов, отличий у нынешнего кризиса от Великой депрессии «реально очень много». В частности, по его словам, за прошедший век накопился широкий опыт проведения экономических антикризисных политик.

Экономисты понимают, что конкретно лежит в основе нынешнего кризиса, и предлагают адекватные меры. Во времена Великой депрессии, по словам эксперта, «понятно было существенно меньше».

«Тем не менее, как мы видим на примере текущего кризиса, не все причины лежат в экономической плоскости», – указал он.

«В смысле глубины падения ВВП прогнозы МВФ близки к нашим оценкам базового сценария. В базовом сценарии по РФ мы на данный момент ожидаем несколько меньшего падения, на уровне 4-4,5%, понимая, впрочем, что неопределенность очень большая», – отметил экономист.

По прогнозу МВФ, падение ВВП РФ в 2020 году составит 5,5% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть. В январе МВФ ожидал роста экономики РФ в 2020 году на 1,9%.

«Два ключевых элемента прогноза сейчас – время создания лекарства или вакцины для коронавируса, а также то, насколько эффективны будут меры господдержки в смысле сохранения занятости. Первое определяет длительность карантинных мер, а второе – скорость восстановления экономики после их снятия», – заключил Куликов.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее заявлял, что экономический спад в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии.



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