 

Большинство освобожденных украинцев сообщили об избиениях, пытках и насилии – Офис генпрокурора

17.04.2020, 4:06, Новости дня

Большинство удерживаемых пророссийскими боевиками украинцев, которых освободили 16 апреля, заявили об избиениях, жестоком обращении и пытках. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели”, – заявил начальник департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Рудь.

В Офисе генпрокурора отметили, что работают с освобожденными для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда.

В отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без надлежащего медицинского обеспечения и питания, заявляют в Офисе генпрокурора.

Украинские правоохранители также утверждают, что в настоящее время за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) уже привлечено к уголовной ответственности более 80 человек.

За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили 160 мест, где удерживали украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тыс. человек были незаконно лишены свободы.

16 апреля Украина и боевики “ЛДНР” провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена боевики отпустили 20 человек, а Украина – 14 (боевикам “ЛНР” передали четырех человек, а забрали 11; боевикам “ДНР” передали 10 человек, забрали у них девять).

Предыдущий обмен состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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