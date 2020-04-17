Минздрав Украины запустил сайт о лекарствах, которые применяются при COVID-19

17.04.2020, 4:06, Новости дня

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины запустил информационный ресурс covid19.dec.gov.ua, который рассказывает о лекарственных препаратах, применяемых в мире для профилактики и лечения COVID-19.

Как сказано на сайте проекта, его цель – “распространение достоверной и экспертной информации на основе данных ВОЗ и официальных государственных учреждений более 50 стран мира”.

Сейчас ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и препараты для неинфекционных заболеваний, применяющиеся при COVID-19. Информацию будут оперативно дополнять и обновлять, обещают создатели ресурса.

“Сайт не содержит рекомендаций по самостоятельному применению лекарственных средств. Все препараты следует принимать только по назначению вашего врача после соответствующей консультации”, – предупредили в экспертном центре.

На данный момент лекарств от COVID-19 не существует. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ряд медпрепаратов, а также народных или домашних средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов заболевания.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.