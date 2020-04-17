Гетманцев заявил, что налоговая прекратила системные схемы злоупотребления с НДС, которые были при предыдущей власти

17.04.2020, 4:06, Новости дня

Новая налоговая закрыла основную часть системных схем злоупотреблений с налогом на добавленную стоимость, которые были при предыдущей власти, заявил в комментарии “РБК-Украина” народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020-го с 2019 годом, возросла с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост и свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые были при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговиков Украины за активное участие в этом процессе”, – сказал нардеп.

Он добавил, что Государственная налоговая служба “традиционно выполняет и перевыполняет” показатели по сбору налогов.

“В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов, – заявил Гетманцев. – Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций”.

Сальдо по налогу на добавленную стоимость в январе – марте 2020 года составило 25,9 млрд грн, что на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года, сообщали в ГНС.

В налоговой также отмечали, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.