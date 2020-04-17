Трамп обнародовал пошаговый план по снятию карантина в США

17.04.2020, 4:05, Новости дня

Президент США рассказал, как будет сниматься карантин, введенный в стране из-за распространения коронавируса COVID-19. Ограничения будут сниматься поэтапно, при этом власти каждого штата смогут самостоятельно определить, какие шаги будут предприниматься в текущий момент.

План включает в себя три этапа, передает РИА Новости. Он рассчитан на то, чтобы защищать уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным, а также "невероятно талантливым" группам населения делать свое дело – то, которым лучше их никто не занимается, подчеркнул Дональд Трамп.

Представленный президентом план включает конкретные условия по заболеваемости, проведению тестов, режиму работы госпиталей, соблюдения санитарно-гигиенических требований, введенных ранее. В нем также учитывается, что осенью коронавирус может вернуться, отметил Трамп.

Штаты смогут начать отмену карантина, если в течение 14 дней в них снижается число подтвержденных случаев заражения, заявил Дебора Биркс, координатор Белого дома по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в США зафиксировано самое большое число заболевших — 654 тысячи человек. 31 тысяча зараженных погибла, сообщает Университет Джона Хопкинса.