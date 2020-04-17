 

МЧС РФ: в условиях пандемии надо хорошо спать, есть белковую пищу и не носить маску на улице

17.04.2020, 4:05, Новости дня

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует включить в рацион белковую пищу, соблюдать нормальный режим сна, а также не носить защитные маски на улице.

Всем известно, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать здоровый режим. В это понятие входят полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическая активность.

Также специалисты советуют не носить маску на открытом воздухе. Как отмечается, маска необходима в местах скопления людей (в общественном транспорте, в магазине), при уходе за больными ОРВИ, при общении с людьми с признаками заболевания коронавирусом COVID-19.

 

Как напомнили в МЧС, несмотря на разную структуру масок, нельзя все время носить одну и ту же маску, независимо от того, одноразовая она или многоразовая, так как можно инфицировать себя дважды. Маску необходимо тщательно закреплять, она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя никаких зазоров. Специалисты посоветовали чаще менять маски и после снятия тщательно мыть руки, передает ТАСС.



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