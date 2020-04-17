Африканцы подвергаются гонениям в Китае из-за коронавируса

17.04.2020, 3:43, Новости дня

В распоряжении «Голоса Америки» оказалось видео, которое снял у себя дома студент из Конго, учащийся в китайском Ухане. Африканец пытается выйти из арендованной им квартиры, двери которой опечатаны, и обращается к находящемуся снаружи китайцу в маске с просьбой разрешить ему выход из помещения. Студент говорит, что он не покидал свою квартиру уже в течение двух месяцев, и заверяет, что у него отсутствуют симптомы коронавируса. Китаец отвечает отказом: конголезец должен оставаться дома еще 14 дней.

«Это наша работа, мы должны ее выполнять. Это происходит из-за критической ситуации с пандемией [COVID-19] в Африке», – упорствует китаец, запрещая студенту выходить из дома.

В действительности в Африке на сегодняшний день зарегистрирован в общей сложности 17 691 случай заражения коронавирусом, в том числе в Конго выявлено всего 117 случаев.

В то время, как власти Китая начинают открывать страну после заявленной официальным Пекином победы над вспышкой COVID-19 в Ухане, африканцы, постоянно проживающие в КНР, рассказывают о том, что их заставляют проходить дополнительные тесты, помещают в карантин и, в некоторых случаях, просто выгоняют из их домов. Африканцы, с которыми удалось побеседовать журналистам «Голоса Америки», говорят о том, что они стали жертвами расистской кампании, организаторы которой винят африканцев в распространении коронавируса в Китае.

Тьерри Ндайдженгезере, бизнесмен из Бурунди, который прожил в Китае 12 лет, говорит, что китайские медики при поддержке силовиков целенаправленно преследуют африканцев. Они стучатся в двери домов, где живут африканцы, и требуют, чтобы жильцы прошли тест на наличие коронавируса, отправляя людей на 14-дневный карантин. По словам Тьерри, некоторые представители африканской диаспоры начинают опасаться, что власти проводят над ними эксперименты.

«Представьте, просыпаетесь вы утром, а у вашей двери стоят люди, которые говорят, что вы должны сделать этот тест… Некоторые знакомые полагают, что речь идет не о простой проверке – они, возможно, хотят заразить нас этим вирусом», – рассказал Ндайдженгезере в интервью «Голосу Америки».

Страх усугубляется отсутствием каких-либо объяснений со стороны официальных властей.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь уверяет, что иностранцы не подвергаются дискриминации со стороны китайских властей.

«Мы по-прежнему сталкиваемся с большим риском завозных случаев и возрождением [пандемии] внутри страны. Поскольку пандемия распространяется по всему миру, растут завозные случаи заражения», – сказал Чжао в воскресенье, заверив, что Китай «одинаково относится ко всем иностранцам» и «не приемлет дискриминации».

Однако правозащитники говорят об обратном: Пекин отказывает африканцам в основных гражданских правах.

«У нас есть фотографии, свидетельствующие, что людей запирают в их квартирах без доступа к еде. Если ты чернокожий, ты просто не можешь выйти на улицу», – заявила в интервью «Голосу Америки» Мамане Башир, представитель Ассоциации нигерийцев в Китае.

«Мы понимаем, что все должны пройти тестирование. Но если ваш тест оказался отрицательным, то вам должны разрешить выход на улицу», – добавляет Башир, утверждающая, что в случае с африканцами власти зачастую придерживаются обратного принципа.

В Гуанчжоу проживает самая большая в Китае африканская диаспора – по некоторым оценкам, от 100 000 до 200 000 человек. 7 апреля власти объявили о том, что в городском районе, известном как «Маленькая Африка», выявлены 16 случаев заражения коронавирусом. С тех пор, утверждают местные африканцы, они начали подвергаться преследованиям.

Иммигрантка из Кении, живущая в Гуанчжоу, рассказала «Голосу Америки», что раньше в городе очень часто можно было увидеть группы африканцев на улице и в публичных местах. Однако сейчас выходцев из Африки на улицах города совсем не видно.

«Вы не увидите ни одного чернокожего человека ни на рынке, ни в магазине», – говорит кенийка, попросившая не указывать ее имени из опасения репрессий. На днях одна из ее соседок по квартире сдала тест на коронавирус, после чего представители властей увезли ее в неизвестном направлении. Женщина не знает о дальнейшей судьбе подруги.

«Я не знаю, где она сейчас находится. Жить здесь становится все труднее», – говорит кенийка.