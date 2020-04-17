 

В Сингапуре разработан экспресс-тест на коронавирус

17.04.2020, 3:34, Разное

Как информирует издание Strait Times, он даёт результаты в течение пяти минут

 

“Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца”, – сказала руководитель лаборатории разработчика – Агентства по науке – профессор Джеки Ин. По ее словам, “уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований”. “После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники”, – заявила Ин.

Специалист отметила, что в настоящее время в большинстве заборов проб используется метод ПЦР, сопряжённый с изменением температур, на что уходит около 3 часов. Новый же метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия.

Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.



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