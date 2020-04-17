Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

17.04.2020, 3:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список лиц, имеющих право пересекать государственную границу в условиях ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса.

Распоряжение, подписанное Мишустиным, появилось на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно распоряжению, ограничения не будут применяться в отношении военнослужащих, гражданского персонала, сотрудников компетентных органов РФ военных баз и воинских частей, дислоцированных за пределами России, а также членов их семей.

Также запрет не распространяется на граждан, которые обеспечивают функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность и командировочных или отпускных удостоверений.

Границу смогут пересечь сотрудники организаций, осуществляющих за рубежом строительство объектов критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данная категория граждан может выехать за пределы РФ при условии предъявления ими документов, удостоверяющих личность.

Ограничения не будут применяться и в отношении россиян, которые являются членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в портах иностранных государств, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры. Выезд данной категории граждан также возможен при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.

Напомним, 30 марта вступило в силу решение российских властей о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе.