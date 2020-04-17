 

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу до августа

17.04.2020, 2:53, Новости дня

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля, на сайте авиакомпании отсутствует соответствующая техническая возможность, пишут СМИ.

В настоящее время билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа, информирует «Коммерсант».

Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля, отмечает издание.

Между тем политолог Марат Баширов призвал не спешить с выводами. По его словам, приостановка продажи билетов до конца июля является «техническим действием, связанным с тем, что РФ закрыла границы для международных рейсов, а продавать билеты на несуществующие рейсы – это мошенничество».

«Почему до августа? Потому что такой горизонт продаж для большинства рейсов по обычному графику. Как только Росавиация даст разрешение, «Аэрофлот», как и другие компании, откроют и полеты и продажи», – уверен политолог.

Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, кроме рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового и почтового авиасообщения. Такие меры были приняты в целях защиты россиян от распространения коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В понедельник ожидается до +22 Cº, потом сильно похолодает – синоптик

28.02 / 2020 год может стать худшим для мировой экономики со времен мирового кризиса

03.04 / Кононенко призвал не отнимать у людей возможность выпивать дома

24.02 / Выступление сына Порошенко в годовщину Майдана с российским рэпером вызвало скандал

19.02 / “Убираем момент абсурда”. Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без пропаганды

30.03 / Белый дом раскрыл детали разговора Путина и Трампа

07.04 / На северо-востоке Москвы появится суперпарк

05.02 / Гаджеты: Songar – первый боевой дрон с пулемётом

20.03 / Кабмин Украины установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

08.02 / Министр Дубилет: Я обязательно вернусь в бизнес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска