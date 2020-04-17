 

Колокол собора Парижской Богоматери звонил в поддержку медиков, которые борются с COVID-19. Видео

17.04.2020, 2:50, Новости дня

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул 15 апреля 2019 года, причиной возгорания стали ремонтные работы в здании. Обрушились шпиль и крыша собора, но основную конструкцию удалось спасти.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 2,1 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 140,7 тыс., излечилось 532,8 тыс. человек. Во Франции насчитывается 134,6 тыс. инфицированных, умерло 17,1 тыс. жителей.

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Видео: Figaro Live / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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