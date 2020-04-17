ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

17.04.2020, 2:50, Новости дня

Евросоюз взял на себя обязательство обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения вместо США. Как сообщает сайт Европейской службы внешних связей, об этом 16 апреля заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

“Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов“, – сказано в коммюнике по итогам беседы.

Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.

Президент США Дональд Трамп 14 апреля объявил о приостановке финансирования ВОЗ на время проведения проверки эффективности организации в противодействии пандемии коронавируса. 8 апреля Трамп заявлял, что ВОЗ, получая деньги от США, “зациклена на Китае“.

Он считает, что в начале вспышки коронавируса “ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно“.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,09 млн, из них 139 тыс. умерли, более 528 тыс. выздоровели.