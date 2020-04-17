 

В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей на пасхальные праздники

17.04.2020, 2:50, Новости дня

Правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные меры и запретить передвижение на легковых автомобилях в предстоящие дни пасхальных праздников. Об этом на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

С 12.00 17 апреля, в сроки действия чрезвычайного положения, по 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях.

“Хочу подчеркнуть, что продуктовые магазины, аптеки или все другие объекты, которые до сих пор работали, продолжат функционировать, а также продолжат работу сервисы доставки”, – сообщил Чиковани.

По его словам, ограничение не будет касаться перевозки грузов и машин дистрибуции.

С 17 апреля в Грузии становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах. Ответственность за выполнение данного решения возлагается на юридические лица – владельцев закрытых пространств. За нарушение этого режима – штраф 15 тыс. лари (почти 130 тыс. грн).

Чиковани напомнил об ограничениях на въезд к кладбищам, которое будет действовать в стране 10 дней, также с 17 апреля.

Советник подчеркнул, что в Грузии – уже 348 случаев инфицирования коронавирусом. При этом дважды были зафиксированы так называемые скачки, когда за сутки было выявлено по 30 инфицированных. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,1 млн, из них 140 тыс. умерли, более 533 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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