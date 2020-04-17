Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом

17.04.2020, 2:49, Новости дня

Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19. Летчик считает, что все заключенные тюрьмы больны, передает ТАСС.

Тюрьма находится в Данбери (штат Коннектикут). Ярошенко было отказано в проведении теста на коронавирус, хотя в тюрьме уже введен режим ЧП. Заключенным не выдали ни масок, ни перчаток, лишь порекомендовали заматывать лица полотенцами.

Ранее адвокат Тарасов обращался к властям США с просьбой освободить Ярошенко, чтобы он мог покинуть страну, охваченную эпидемией.