Тим Кук рассказал, что будет с Apple в условиях пандемии коронавируса

17.04.2020, 2:49, Новости дня

Сегодня главный исполнительный директор Apple Тим Кук обратился к сотрудникам Apple на виртуальном общекорпоративном собрании, где обсуждались вопросы, касающиеся организации работы на дому и того, когда люди могут вернуться на работу в розничные магазины и корпоративные офисы.

Во время встречи Кук назвал пандемию "неопределенным и стрессовым моментом", но выразил уверенность в том, что компания решительно выйдет из кризиса, как она это сделала после рецессии 2008 года и в период, когда была на грани банкротства в конце 1990-х годов.

Кук сказал, что Apple встретила коронавирусную пандемию с сильным балансом, и подчеркнул, что компания будет продолжать вкладывать значительные инвестиции в исследования и разработки, а также в будущие продукты, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, присутствовавших на встрече. Представители компании отказались от комментариев.

"Если мы сосредоточимся на том, что мы делаем лучше всего, если будем продолжать инвестировать, если мы будем мудро управлять бизнесом и принимать решения совместно, если мы будем заботиться о наших командах, если наши команды будут заботиться о своей работе, я не вижу причин для чего-либо, кроме оптимизма", — сказал Кук сотрудникам компании.

Отвечая на вопрос о возможном сокращении рабочих мест, генеральный директор Apple подтвердил сильное финансовое положение Apple и отметил, что компания платит работникам розничных точек даже в то время, когда магазины закрыты. Кук также сказал, что компания находится под влиянием кризиса, отметив при этом, что его внимание сосредоточено на управлении Apple в долгосрочной перспективе, а не на внесении краткосрочных корректировок.

Apple пока не говорит, когда сотрудники смогут вернуться в офисы, но Кук сказал, что когда сотрудники все-таки вернутся, скорее всего, будут проводиться проверки температуры и практиковаться социальное дистанцирование. По его словам, тестирование на коронавирус возможно, но на данный момент таких планов нет.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, сотрудники розничных точек продаж Apple начинают проводить онлайн-тренинги и увеличивают количество виртуальных встреч в преддверии открытия магазинов. Это потребует от сотрудников синхронизации работы в сети.

По словам Кука, компания Apple пожертвовала более 30 миллионов масок и отгрузила 2 миллиона новых лицевых щитов, при этом пожертвовав сотни миллионов долларов на борьбу с Covid-19. По словам главы "яблочной" компании, презентация новых MacBook Air, iPad Pro и iPhone SE в последние недели показала, что компания не позволит пандемии свести на нет запуск новых продуктов.

Тим Кук вспомнил, что когда он впервые пришел в компанию Apple в 1998 году, компания ответила на финансовые проблемы выпуском iMac. Он отметил, что Apple выпустила первый iPad в 2010 году, сразу после экономического кризиса, и сказал, что план Apple — выйти из ситуации с пандемией Covid-19 аналогичным образом.

Компания планирует выпустить до четырёх новых iPhone позднее в этом году с поддержкой сетей 5G и готовится представить гарнитуру виртуальной реальности в 2021 или 2022 году, сообщает Bloomberg News. Компания также работает над собственными процессорами для компьютеров Mac, очками дополненной реальности и технологией самоуправляемых автомобилей.

Во время встречи операционный директор Джефф Уильямс заявил, что кризис повысил важность работы Apple над продуктами здравоохранения, включая часы Apple Watch, и сказал, что работа компании по разработке носимых устройств не "ограничивается запястьем". Он также сказал, что пандемия подталкивает страны к тому, чтобы быстрее помочь Apple внедрить функцию электрокардиограммы Apple Watch.