Трамп о плане возвращения американцев к работе: «Осторожно, шаг за шагом»

17.04.2020, 2:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг изложил основные принципы, с учетом которых экономика США, серьезно пострадавшая в результате пандемии коронавируса, сможет открыться, что позволит вернуть в страну миллионы рабочих мест. Трамп представил новый план в четверг вечером во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Президент отметил, что план будет реализовываться с учетом специфики и ситуации в каждом отдельно взятом штате. Штатам при этом следует применять поэтапный подход возвращения американцев к своим рабочим местам – в случае, если будет складываться благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Губернаторы будут уполномочены вносить исправления в реализацию плана в своих штатах, а также будут иметь право не возобновлять экономическую деятельность в случае высокого риска передачи инфекции.

«Мы открываем не все сразу, а осторожно делаем шаг за шагом», – подчеркнул президент.

Как сообщает Associated Press, план Белого дома предусматривает ослабление ограничений на экономическую деятельность в районах с низким уровнем инфицирования коронавирусом. В наиболее пострадавших штатах ограничения будут действовать в течение более длительного времени.

Из плана становится понятно, что возвращение к нормальной жизни будет гораздо более длительным процессом, чем первоначально предполагал сам Дональд Трамп, при этом администрация предупреждает, что некоторые меры по социальному дистанцированию, возможно, останутся в силе до конца 2020 года, чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19

В районах с благополучной обстановкой – при условии снижении темпов инфицирования и массового тестирования населения – начнется трехэтапное постепенное открытие предприятий и школ. Каждая фаза будет длиться не менее 14 дней, чтобы убедиться в том, что ослабление мер не способствует росту передачи вируса.

На первом этапе, например, план рекомендует строгое социальное дистанцирование для всех людей. Не рекомендуются массовые собрания более 10 человек, не рекомендуются также поездки, не относящиеся к работе и не имеющие экстренного характера.

На втором этапе предлагается максимально увеличить социальное дистанцирование там, где это возможно, и ограничить массовые собрания не более чем 50 людьми. Поездки на втором этапе могут возобновиться. Третий этап предусматривает, что большинство американцев вернутся к нормальной жизни, акцент при этом будет делаться на своевременное выявление и изолирование всех новых случаев заражения.