 

Мнение: Строительство инфекционной больницы в Москве. Гигарама

17.04.2020, 2:13, Разное

Строительство инфекционной больницы в Москве в виде высококачественной гигарамы.
Смотреть можно здесь https://gigarama.ru/hospital/ (фотографию можно вращать и увеличивать, желтыми кружками помечены ключевые объекты). Выглядит весьма масштабно.

У нас тоже строят военный инфекционный центр, но масштаб конечно скромнее.
Раньше говорили, что сдать планируют до 15 мая, но сейчас уже ставят сроки "до Дня Победы".

Источник: Colonel Cassad



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