 

У Ярошенко проявились симптомы коронавируса

17.04.2020, 2:08, Новости дня

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), сообщил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом, сообщил адвокат Алексей Тарасов.

«Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные», – сообщил адвокат ТАСС.

Ярошенко сообщил защитнику, что в пятницу в «тюрьме ожидается визит представителя генпрокуратуры США», к чему активно готовятся сотрудники пенитенциарного учреждения.

Тарасов констатировал, что и ранее поступала информация о случаях заражения коронавирусом охранников и заключенных указанной тюрьмы.

«Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено, что Константину сбавят срок», – сказал Тарасов, добавив, что здоровье Ярошенко в опасности. «Ярошенко в данный момент угрожает опасность», – подчеркнул адвокат.

Ранее защита Константина Ярошенко попросила Бюро тюрем США освободить россиянина из-за ситуации с коронавирусом.



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