В листьях ивы было обнаружено противораковое соединение

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17.04.2020, 1:54, Новости дня

Команда ученых обнаружила в листьях ивы химическое вещество, которое способно убивать различные раковые клетки.

Миабеацин активен по отношению к нейробластоме, которая трудно поддается лечению. Во время лабораторных испытаний было установлено, что миабеацин эффективно справляется с несколькими видами клеток рака горла, молочной железы и яичников.

По мнению ученых, устойчивость к лечению – это достаточно серьезная проблема при раковых заболеваниях. Для эффективного лечения требуется изобретение новых лекарств с новыми способами действия. Медики убеждены, что миабеацин мог бы открыть в этом отношении новые возможности. Данное вещество содержит две группы салицина, дающие ему потенциальную двойную дозу противовоспалительной способности крови.



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