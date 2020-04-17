Ученые работают над созданием уникального робота

17.04.2020, 1:54, Новости дня

Команда ученых разрабатывает уникальных роботов, чья грузоподъемность будет в три раза выше аналогов.

Ученые планируют создать робототехнические системы и манипуляторы, которые будут состоять из звеньев параллельного типа на основе скрученных нитей. Такое решение позволит в несколько раз повысить точность управления системами, а также их полезную нагрузку.

В созданной учеными системе с одной стороны нить будет закреплена на двигателе, а с другой – на конце механизма, который будет перемещать полезную нагрузку. Во время закручивания нити будут сокращаться и приводить механизм в движение. Такой тип приводов отличается легким весом, точностью и гибкостью при установке.