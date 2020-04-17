Специалисты выяснили, как диета меняет вкус сахара

17.04.2020, 1:54, Новости дня

Во время нового исследования ученые выяснили, что механизм, используемый мозгом для изучения вкуса продуктов питания, может менять восприятие другой пищи в будущем.

Ученые изучали, как восприятие вкуса может меняться в ответ на разнообразные диеты. Для изучения сладкого вкуса специалисты использовали плодовых мушек. Выяснилось, что вкус достаточно субъективен по отношению к предыдущему опыту. Эксперты обнаружили, что пища, которую употребляют животные, способна менять восприятие других продуктов в будущем.

Специалисты также выяснили, что диета с ограничением белков, позволяющая животному жить дольше, увеличивает интенсивность восприятия сахара. Обнаружилось, что употребление большого количества сахара способно подавлять восприятие сладкого вкуса. По этой причине в будущем сахар будет казаться менее сладким, а во время длительной диета без сахара – вкус сладостей кажется более интенсивным.