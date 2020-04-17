 

Трамп объявил о «новом фронте» в войне с коронавирусом

17.04.2020, 1:48, Новости дня

Соединенные Штаты открывают «следующий фронт» в войне с распространением коронавирусной инфекции, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер уточнил, что речь идет об «открытии страны» – постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. «Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать», – подчеркнул президент США.

Он сообщил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений.

Хозяин Белого дома заявил, что за последние семь дней на 30% американской территории не было зафиксировано новых случаев коронавируса. Со ссылкой на экспертов он сообщил, что «кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов».

«Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения», – сообщил он, добавив, что «рост смертности затронул многие страны», которым Соединенные Штаты оказывают помощь. «В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы отправили тысячи и тысячи аппаратов в штаты», – добавил он.

По последним данным, в США зафиксировано более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 тыс. 168 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В Германии сообщили о пользе американских санкций для России

30.03 / Саудовская Аравия решила с мая рекордно увеличить экспорт нефти

02.04 / Российский самолет доставил медицинскую помощь в США

05.04 / Юрист: Под флагом борьбы со схемами Уманский хотел запустить террор массовых налоговых проверок

11.02 / В Офисе президента Украины заверяют, что смена руководства не повлияет на политический курс государства

26.03 / “Алиса” успокоит пользователей медитацией

02.04 / В аэропорту Нью-Йорка сел российский самолет с медицинским оборудованием

11.04 / Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

17.02 / Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

24.02 / Теннисистка Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска