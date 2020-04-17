Times – NASA надеется раскрыть тайны Вселенной с помощью телескопа на тёмной стороне Луны

17.04.2020, 1:45, Новости дня

НАСА выделило средства команде исследователей, чтобы выяснить, возможно ли установить гигантский радиотелескоп внутри кратера на тёмной стороне Луны, пишет британская газета The Times. Это могло бы помочь человечеству приподнять завесу тайны над тем, как в действительности образовалась наша Вселенная, считают учёные.



Reuters

Возможно, обратная сторона Луны до сих пор более известна как название одноимённого альбома группы Pink Floyd, но в скором времени она может дать человечеству намёк на то, как возникла Вселенная, пишет британская газета The Times.

NASA профинансировало команду исследователей, чтобы они выяснили, возможно ли установить в лунном кратере на дальней стороне спутника Земли гигантский радиотелескоп. Изогнутый телескоп, установленный внутри кратера, может показаться похожим на суперлазер «Звезды смерти» из серии фильмов «Звёздные войны», однако он может помочь в раскрытии древнейших тайн, касающихся происхождения Вселенной, считает издание.

Проект Радиотелескопа Лунного Кратера (LCRT) возглавляет технолог робототехники из Лаборатории реактивного движения при NASA Саптарши Бандьопадхьяй. По его словам, телескоп может помочь «идентифицировать несколько эпох, связанных с настоящими «тёмными веками» Вселенной», которыми считаются первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, что позволит человечеству установить «эпоху образования первых звёзд».

Примерно через 380 тыс. лет после Большого взрыва вспышка электромагнитного излучения привела к образованию первых атомов. Со временем она ослабла до микроволновых частот, которые доходят до нас в качестве сверхнизких частот в 30 МГц. Их невозможно обнаружить с Земли, потому что они либо отражаются атмосферой, либо не могут быть зафиксированы из-за электромагнитного загрязнения.

Как отмечается в статье, команда исследователей хочет построить телескоп диаметром 1 км внутри кратера диаметром от 3 до 5 км. На посадку недалеко от кратера будет запрограммирован космический зонд с телескопом и несколькими небольшими четырёхколёсными роботизированными транспортными средствами под названием DuAxel.

Телескоп должен отсоединиться и приземлиться в центре кратера, а вездеходы — по его краям. Затем телескоп должен раскрыться и высвободить проволочную сеть. После этого вездеходы закрепятся по краям кратера, чтобы затем спуститься вниз, «схватить» сеть и подтянуть её вверх. В результате телескоп должен оказаться подвешен за его среднюю часть.

Проект был выбран для первого этапа финансирования на сумму $125 тыс. в рамках программы передовых инновационных разработок NASA Innovative Advanced Concepts, что позволяет оценить реальность осуществления проекта, пишет The Times.