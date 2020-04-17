Страны G20 договорились о замораживании долгов беднейших стран мира

17.04.2020, 1:37, Новости дня

Страны G20 договорились о замораживании текущих долговых обязательств беднейших стран мира в связи с мировым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении министров финансов стран “Большой двадцатки” по итогам видеоконференции, которая состоялась 15 апреля.

В коммюнике отчается, что министры поддерживают “временную приостановку платежей по обслуживанию долгов для самых бедных стран мира”. Государства (их перечень в коммюнике не приводится) получат возможность не проводить платежи до конца 2020 года, чтобы иметь возможность перенаправить эти средства на борьбу с эпидемией коронавируса.

G20 призвала все международные финансовые институты также освободить беднейшие страны от обязательных платежей до конца года, сохранив рейтинги и стоимость кредитования на текущем уровне.

Это решение, сказано в коммюнике, поддержал Парижский клуб кредиторов.

13 апреля об освобождении 25 беднейших стран мира от выплаты долгов на полгода объявил Международный валютный фонд. От выплат освобождены Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

23 марта директор МВФ Кристалина Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. 27 марта она заявила, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.

9 апреля Георгиева отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.