За месяц карантина ВВП Украины падает на 2,5% – аналитик инвесткомпании

17.04.2020, 1:37, Новости дня

Реальный ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,5%, если карантин после майских праздников будет снят. Такое мнение 16 апреля высказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Пока сложно оценивать, как долго продлится карантин, но я предлагаю такую формулу: базовый сценарий – минус 4,5%, каждый [последующий] месяц – минус 2,5 процентных пункта. То есть если карантин продлится до середины июня, мы получим минус 7% [падения ВВП]”, – сказал он.

Согласно его прогнозу, средний годовой курс гривны составит 27,5 грн/$ за счет улучшения внешнеторгового баланса страны и денежных трансфертов трудовых мигрантов, которые ежегодно перечисляют в Украину порядка $12 млрд.

Кроме того, важными факторами, которые могут повлиять на курс, Паращий назвал “включение печатного станка НБУ”. По мнению аналитика, о том, что “станок включится”, свидетельствует правительственный прогноз инфляции на уровне 11%.

Он добавил, что источник финансирования около 150 млрд грн дефицита госбюджета в настоящее время остается неопределенным. По его мнению, государство попробует избежать эмиссионного финансирования, возможно, выйдет на рынок евробондов осенью при улучшении конъюнктуры. В противном случае придется договариваться с госбанками и Нацбанком, чтобы они участвовали прямо или косвенно в финансировании дефицита, считает Паращий.

Он добавил, что внешнее финансирование со стороны МВФ и других международных партнеров в этом году может составить около $7 млрд при выплатах по внешнему долгу $4,3 млрд.

“Разговоры о дефолте по международным долгам беспочвенны, дефолт только усугубит проблему – дыра в финансировании будет еще больше”, – подчеркнул аналитик.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.

В соответствии с опубликованным 29 марта макропрогнозом, по итогам 2020 года правительство Украины ожидает падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось до начала кризиса.