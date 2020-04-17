Тимошенко встретилась с Коломойским, Зеленский рассмотрел предложения по выходу из карантина. Главное из Telegram-каналов

17.04.2020, 1:37, Новости дня

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Карантин снимут только после майских праздников

“Резидент” пишет, что на этой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому “были предложены первые драфты по возможному выходу из карантина после майских праздников”.

“До 9 мая карантин никто послаблять не будет. Если снять ограничения в конце апреля, то все пойдут на шашлык, а это верный вариант для второй волны эпидемии коронавируса в Украине”, – отмечает паблик.

При этом Telegram-канал “Украина / Новости” сообщает, что ослаблять карантин могут начать уже 24 апреля.

“Власти готовятся продлить карантин до 11 мая, после начнется постепенное ослабление мер. Первым делом, возможно, частично восстановят работу общественного транспорта, после чего откроют магазины, кафе и учебные заведения. Первый этап снятия запланирован на 24 апреля, но, возможно, будет смещение до середины мая”, – утверждают авторы канала.

Тимошенко встретилась с Коломойским

“Легитимный” пишет, что лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко на этой неделе встречалась с бизнесменом Игорем Коломойским.

“Обсуждали вопросы взаимоотношения с Офисом президента и будущие заседания Верховной Рады”, – утверждает паблик.

Других деталей якобы состоявшейся встречи Telegram-канал не приводит.

В России обнулили коммерческую целесообразность

Российский паблик “Кремлевский мамковед” считает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин “обнулил целесообразность коммерческой деятельности”.

“Министр экономического развития Максим Решетников озвучил мнение, что раздача беспроцентных кредитов на зарплаты убыточна для банков из-за неоплаченных операционных расходов. “Что значит “убыточные или нет”? Это поручение президента”, – ответил Мишустин. Экономическая целесообразность – ничто, заявление президента, независимо от смысловой нагрузки”, – пишет Telegram-канал.