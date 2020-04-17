Владимир Путин: государство обязательно поддержит строительный комплекс

17.04.2020, 1:35, Новости дня

Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями строительной отрасли. Строительные компании оказались в очень непростой ситуации. Многие объекты заморожены, клиенты отказываются от сделок, потому что сейчас может быть просто опасно для здоровья ехать в офис и подписывать какие-то контракты. Правда, уже есть примеры оформления ипотеки в режиме онлайн, но это пока еще не слишком распространено. Государство обязательно поддержит строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы. Об этом на совещании сказал Владимир Путин. Как именно будут помогать?

Президент констатировал, что строительный комплекс столкнулся с трудностями. "Главная из них — сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом".

Целый ряд мер для строительного комплекса озвучил сегодня Владимир Путин. Первая из них — программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых на покупку нового жилья. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года.

Кредиты для застройщиков должны стать доступными. Путин предложил субсидировать процентную ставку, но только для компаний, которые сохранят занятость и возьмут обязательство завершить строительства домов. Мера должна заработать до конца апреля.

Еще одна тема — обманутые вкладчики. Президент предложил докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома.

Еще одна мера — предоставление государственной гарантии Минфина корпорации "Дом.РФ" в размере 50 миллиардов рублей. За счет этой гарантии корпорация сможет привлечь средства и кредиты коммерческих банков, а также напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков.

Реализация масштабных инфраструктурных проектов должна продолжиться. Это расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на юге России, модернизация аэродромов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портов в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке.

Президент согласился с просьбой строительных компаний увеличить до 50 процентов авансирование контрактов по инфраструктурным проектам.

Были на встрече и представители бизнеса. Группа компаний "ПИК" с 12 апреля остановила стройки в Московском регионе. Общее число рабочих, которые ушли на самоизоляцию, — 50 тысяч человек. Расходы компании на зарплату — 800 миллионов рублей в месяц. При этом наблюдается резкий спад продаж.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает ключевой задачей правительства не допустить появления новых обманутых дольщиков. Он также предложил оценивать в регионах каждого застройщика для определения мер поддержки, которые ему нужны.

Глава Минстроя Владимир Якушев не исключил, что после выхода из режима самоизоляции спрос на жилье на территории РФ может рухнуть.

"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах Российской Федерации спрос упал уже на 30 процентов. В дальнейшем мы видим, что ситуация будет развиваться по нарастающей. После того, как выйдем из режима самоизоляции, наши коллеги говорят о том, что спрос может упасть как минимум до 50 процентов или больше", — комментирует ситуацию министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Но есть надежда, что, если все меры, объявленные сегодня президентом, заработают, этого снижения спроса удастся избежать.