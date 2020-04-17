Умер госпитализированный с коронавирусом режиссер Радов

17.04.2020, 1:16, Новости дня

Режиссер и продюсер документальных фильмов Александр Радов умер в четверг днем от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, сообщила друг его семьи Наталья Гугуева.

«Это произошло сегодня днем. Днем он еще поел, это было в час дня, мы радовались. А потом вот скончался после обеда», – приводит его слова ТАСС.

Гугуева уточнила, что, по мнению врачей, коронавирус он победил, но были осложнения на сердце. Она сообщила, что режиссера госпитализировали с коронавирусной пневмонией. «По КТ его перевели в филатовскую больницу в Выхино», – рассказала Гугуева.

Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде. Окончил Московский автомеханический институт и аспирантуру Новосибирского государственного университета. В 1979-1981 годах вел авторский цикл «Суть дела» на Центральном телевидении. С 1991-го по 1996-й год являлся политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК), руководил студией «Нота бене», был автором и ведущим телециклов «Предпринимательство в России: быть или не быть?», «Третье сословие», «Зал ожидания», «Коррупция», «Консилиум» и др. Спродюсировал цикл документальных фильмов и программ «Исторические расследования», «По реке плывет топор», «Авантюристы ХХ века», «Портреты эпохи» и др.

С 1996 года занимал пост президента независимой некоммерческой телекомпании «Всемирное русское телевидение», с 1997 года был генеральным директором телекомпании «Жизнь». С 2002 года – генеральный продюсер студии «Фишка-фильм».

В РФ за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, число вирус-положительных пациентов в стране возросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.