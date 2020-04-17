Трамп обсудил пандемию коронавируса с лидерами «Большой семерки»

17.04.2020, 1:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп провел в четверг телеконференцию с лидерами других стран «Большой семерки».

В ходе телеконференции обсуждались скоординированные усилия по борьбе с пандемией кооронавируса и дальнейшие меры по восстановлению здоровья, безопасности и процветания населения, сообщают в Белом доме.

Лидеры «Большой семерки», последняя встреча которых состоялась 16 марта, подчеркнули, что по-прежнему твердо намерены сделать все необходимое для обеспечения решительной и скоординированной международной реакции на этот кризис в сфере здравоохранения и его гуманитарные и экономические последствия.

Лидеры отметили, что страны G7 в совокупности выделяют более миллиарда долларов в год на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается в заявлении Белого дома, в ходе разговора было уделено большое внимание недостаточной транспарентности и неэффективности реакции ВОЗ на пандемию. Лидеры призвали к проведению тщательного расследования и реформ в организации.

Кроме того, обсуждалось объединение научно-исследовательских усилий в борьбе с COVID-19 путем обмена релевантными эпидемиологическими данными и накопленным опытом, обнародования данных и результатов, а также предоставления доступа к самым мощным суперкомпьютерам.

Лидеры стран «Большой семерки» поручили своим министрам вести совместную работу, чтобы подготовить экономики G7 к безопасному возобновлению работы и заложить основу для будущего экономического роста при повышении эффективности систем здравоохранения и надежности цепочек поставок.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после телеконференции сказал журналистам: «Мы все по-прежнему твердо намерены сделать все необходимое, чтобы помочь людям и нашим экономикам восстановиться после этого кризиса».

Трюдо также отметил: «Необходимо международное сотрудничество, и ВОЗ является важной частью этого сотрудничества и координации. Мы признаем, что задаются некоторые вопросы, но в то же время очень важно, чтобы мы продолжали действовать скоординировано».

Напомним, что во вторник президент Трамп объявил, что приостанавливает финансирование ВОЗ из-за неэффективности действий организации в ситуации с коронавирусом.