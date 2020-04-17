 

В Москве закрывают развлекательные центры и культурные учреждения

17.04.2020, 1:05, Разное

Новые меры, утверждённые московскими властями:

 

Закрываются городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа – культурные центры, клубы и т.п.

 

Закрываются кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

 

Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, других развлекательных и досуговых заведений.

 

Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

 

Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных и других досуговых мероприятий. 

В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

Магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.

 

Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

 

Центры госуслуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

 

Бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен у студентов колледжей и вузов, а также у пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера – непопулярная, однако необходимо обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

 

Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавируса и, в конечном счете, позволят быстрее с ним справиться.



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