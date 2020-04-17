 

Врачи московской больницы №15 поддержали пациентов доброй улыбкой

17.04.2020, 1:01, Разное

Чтобы комфортно общаться с собеседником, большинству из нас необходимо видеть его лицо. Но в условиях распространения коронавируса персонал медучреждения должен носить специальные защитные костюмы, полностью закрывающие человека.

Чтобы оказать своим пациентам психологическую поддержку, врачи горбольницы №15 придумали оригинальный способ. Они прикрепили к спецодежде свои фотографии с улыбкой, сообщают “Московское ведомости”.

В настоящее время в горбольнице Филатова оборудовано 1300 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С заболевшими будут работать 2,7 тысячи сотрудников.

У медучреждения есть все необходимое для лечения, включая 146 аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам мэра столицы Серге Собянина, сейчас это самая крупная в России клиника для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, что в Москве выявлено около 15 тысяч заболевших коронавирусом, 113 случаев оказались летальными. Большинство умерших имели сопутствующие хронические заболевания: онкология, сахарный диабет, гипертония и прочее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Укреплять уважение к институту семьи в КЧР позволит новый знак отличия

15.04 / Бродячие собаки могли стать источником SARS-CoV-2?

22.03 / В кроссовере премиум-класса Huindai Genesis GV80 появится 3D-дисплей нового поколения

31.03 / Хромосомные поломки: чем грозит беременным заражение коронавирусом

22.03 / Находящийся на карантине Лионель Месси потренировался туалетной бумагой вместо мяча

16.02 / Актриса Мария Аронова восхищена профессионализмом Татьяны Тарасовой

13.04 / «Поймите, вы уже вредитель»

29.03 / Мнение: Добро во время пандемии коронавируса

04.03 / Ученые: 10 тысяч шагов в день не помогут сбросить лишний вес

07.03 / Мнение: О наползающей катастрофе и стопроцентном её виновнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска