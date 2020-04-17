Мнение: Марки ДНР ко дню рождения Ленина

17.04.2020, 1:00, Разное

К 150-летию со Дня рождения Ленина, "Почта Донбасса" выпустит ограниченным тиражом юбилейные марки посвященные Ильичу.

С учетом того, что марки в честь Дня рождения Сталина издали тиражом в 16 тыс. штук, тут вряд ли будет больше, так что практически сразу после выхода, эти марки станут редкостью.

Цена одной марки – 39 рублей. В общем, была бы возможность купить, не отказался бы. Но видимо распространяться будет только в ДНР, плюс что-то попадет на онлайн-барахолки.

Отдельно порадовало заявление представителя "Почты Донбасса" насчет актуальности выпуска марок:

Ленин и теперь живее всех живых, как бы пафосно это не звучало.

Его наследие колоссально и является по-настоящему бесценной сокровищницей революционной теории, а также мирового освободительного движения (c)